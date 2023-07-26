Devlet hastanesi aylardır klimasız: Hastalar, doktorlar yanıyor…

Bursa İznik Devlet Hastanesi'nde klima sistemindeki arıza hastaları isyan ettirdi. Hasta ve doktorlar, vantilatör ile serinlemeye çalışırken, yaz başından beri çalışmayan merkezi soğutma sistemindeki arızanın üç ayda giderilebileceği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Bursa’da merkezi soğutma ve ısıtma sistemi yaklaşık bir yıldır arızalı olan İznik Devlet Hastanesi’nde hasta ve doktorlar sıcaktan bunalmış durumda.

BİR YILDIR YAPILMAMASINA TEPKİLİLER

Merkezi soğutma ve ısıtma sisteminin yaklaşık bir yıldır arızalı olduğu İznik Devlet Hastanesi’nde yılın en sıcak günlerinde hasta ve yakınları bunalmış durumda. Hasta ve doktorlar, vantilatör ile serinlemeye çalışırken, merkezi sistemdeki arızanın üç ay gibi bir sürede giderileceği öğrenildi. Tüm pencere ve kapıların açık tutulduğu hastanede, hasta ve yakınları, bir yıldır klima sisteminin yapılmamasına tepki göstererek, yetkililerin bu duruma acil bir şekilde çare bulmalarını istedi.

“HASTALAR VE ÇALIŞANLAR MAĞDUR”

Yaşananlara bir tepki de CHP’den geldi. Artan hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten CHP ilçe başkanı Asiye Çalışkan, şunları söyledi;

“Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de hastanemizi ziyaret edip yaşananları yerinde gördük. Hastanemizin havalandırma sistemi bozulmuş, hastalar ve çalışanlar mağdur. Hastane yönetimi geçici çözümler üretmiş. Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de gerekli bürokratik yazışmalar yapılmış.

“BÜROKRATİK İŞLEMLER UZUN SÜRMEMELİ”

“Çözüm süreci ise devam etmekte. Yalnız burada en önemli sıkıntı, bu havalandırma sorununun yaklaşık 1 yıldır olması ve bürokratik işlemlerin uzun sürmesinden dolayı bir türlü çözülememesidir. Bundan dolayı da İznikli vatandaşlar, mağduriyet yaşamakta.”

“VATANDAŞ, VERDİĞİ VERGİLERİN HİZMETİNİ ALMALI, MAĞDUR EDİLMEMELİ”

“Özellikle vatandaşın sağlığını ve canını emanet ettiği kurumlarımızda oluşan bu tip sorunlarda bürokratik işlemlerin uzun sürmemesi, verdiğimiz vergilerin doğru şekilde harcanması ve tabi ki işini iyi yapacak kişilere bu ihalelerin verilmesi gerekmekte. Ülkenin bir yerinde sorun olduğunda, kalan diğer yerler bu sorundan etkilenmemeli ve belirtilen ödeneklerin hızlıca çıkması gerekmekte. Vatandaş, verdiği vergilerin hizmetini almalı ve mağdur edilmemeli.”

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