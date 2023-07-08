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Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.

Yayınlanma: 21:30 - 08 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ve Blinken, NATO’nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü. (AA)

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