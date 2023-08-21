Doktoru demir sopa ve kemerle dövdüler

Gaziantep'te bir hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Esadullah Beğoğlu, hasta yakınları tarafından kemer ve demir sopalarla dövülerek saldırıya uğradı.

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Olay, Gaziantep’teki bir özel hastanenin acil servisinde geçtiğimiz gece meydana geldi. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen Ekrem G., damar yolunun geç açıldığını iddia ederek doktorları suçladı.

Baba Ekrem G.’nin bağırıp çağırması üzerine hastane güvenliği müdahale etti. Ancak Ekrem G., yakınlarını çağırdıktan sonra kalabalık bir grup oluştu. Bu grup, hastane bahçesinde acil servis doktoru Esadullah Beğoğlu ve diğer hastane personeline saldırdı. Demir sopa ile başına vurulan Beğoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, BİR KİŞİ SERBEST

36 yaşındaki Beğoğlu, yoğun bakımdan çıkarak servise alındıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Saldırının güvenlik kameralarına yansıdığını ve görüntülerde hasta yakınlarının doktora saldırdığını belirtti. Polis ekipleri, Ekrem G. ve bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ekrem G. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Sağlıkta şiddetle mücadele yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini vurgulayan Beğoğlu, doktorlar ve sağlıkçıların hayati bir meselede çalıştığını ve şiddetin caydırıcı cezalarla engellenmesi gerektiğini belirtti. Saldırı sonucunda yoğun bakımda bir gün kaldığını, hayati tehlikenin atlatıldığını ifade etti. Beğoğlu, bu tür şiddet olaylarının diğer sağlık çalışanlarını da tehdit ettiğini ve bu konuda yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi. (DHA)

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