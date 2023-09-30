Doktoru yoğun bakımlık eden saldırganlar tutuklandı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görevli doktor Halil İbrahim Ulusal, dün travma odasında müdahale ettiği hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Doktorun yoğun bakıma kaldırıldığı saldırının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde görevli ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulusal, dün travma odasında müdahale ettiği hastanın yakınlarının saldırısına uğradı.
Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sona eren saldırının ardından gözaltına alınan R.E. ve M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 2 şüpheliyi “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı nitelikli kasten yaralama” suçundan tutukladı.
Saldırıda yaralanan ve bir omzunda kırık, diğer omzunda ise çıkık tespit edilen Ulusal, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ulusal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, normal servise geçtiği belirtildi. (AA)