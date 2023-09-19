Domuz zannedip arkadaşlarını öldürdüler

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, domuz avında bir kişinin tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çanakkale’de yaşanan cinayet, sabah saatlerinde Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Kadri Can, arkadaşları Bilgin Budakkıran ve Suat Potur ile tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak için tüfekle ava çıktı. Araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadri Can kanlar içerisinde kalırken, durumu gören arkadaşları Bilgin Budakkıran ve Suat Potur yardım istedi.



İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bilgin Budakkıran ve Suat Potur, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Bilgin Budakkıran ve Suat Potur, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Budakkıran ve Potur çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)