DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahalesiyle gözaltına aldığı 104 kişiden 103'ü serbest bırakıldı. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı.
PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 104 kişi gözaltına alındı. 103 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
DBP’Lİ İLBASAN TUTUKLANDI
İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahalesiyle gözaltına alınanlar arasında yer alan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlbasan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)