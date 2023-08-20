Düğünde damadı şaşkına çeviren istek
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir grup, düğün konvoyunu durdurarak, damattan bahşiş yerine ilginç bir istekte bulundu.
İlçe merkezinde dünyaevine girecek Yetkin Yıldız ve Hatice Berber’in düğün merasimi için oluşturulan konvoy, bir süre sonra damadın arkadaşları tarafından durduruldu.
DAMATTAN YARDIM İSTEDİLER
Yolun ortasında bırakılan aracın patlayan lastiğini değiştiremediklerini ifade eden gruptakiler, damattan yardım istedi.
LASTİĞİ DEĞİŞTİRDİ, YOLUNA DEVAM ETTİ
Aracın lastiğini değiştiren damat, daha sonra konvoyla yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. (AA)