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Düğünde damadı şaşkına çeviren istek

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir grup, düğün konvoyunu durdurarak, damattan bahşiş yerine ilginç bir istekte bulundu.

Yayınlanma: 23:42 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İlçe merkezinde dünyaevine girecek Yetkin Yıldız ve Hatice Berber’in düğün merasimi için oluşturulan konvoy, bir süre sonra damadın arkadaşları tarafından durduruldu.

DAMATTAN YARDIM İSTEDİLER

Yolun ortasında bırakılan aracın patlayan lastiğini değiştiremediklerini ifade eden gruptakiler, damattan yardım istedi.

LASTİĞİ DEĞİŞTİRDİ, YOLUNA DEVAM ETTİ

Aracın lastiğini değiştiren damat, daha sonra konvoyla yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. (AA)

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