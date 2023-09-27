Ektiği keneviri hasat ederken yakalandı
Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri'nin kıyısında Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 6 kilo 480 gram kubar esrar ve 151 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırıkkale’de, Kızılırmak Nehri’nin kıyısında Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli, jandarma tarafından ‘hasat' yaparken suçüstü yakalandı.
Kırıkkale Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Hasandede köyünde kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İ.B.’yi, Kızılırmak Nehri’nin kenarındaki ağaçlık alana ektiği kenevirleri toplarken suçüstü yakaladı.
Bölgede 6 kilo 480 gram kubar esrar ve 151 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı. (DHA)