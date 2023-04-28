Emre Olur tahliye edildi

Sedat Peker’in lideri olduğu suç örgütüne yönelik 85 sanığın yargılandığı davada, dosyanın tek tutuklu sanığı Emre Olur hakkında tahliye kararı verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Sanık Emre Olur'un ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Silahla kasten yaralama’ suçlarından 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava, Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik dava ile birleştirilmişti.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmada, Emre Olur hakkında tahliye kararı verildi.

SEDAT PEKER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Twitter hesabından Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşmasının yapıldığını belirtti. Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur'un tahliyesine karar verildiğini belirten Barkın, “Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur” dedi.

Barkın, bir sonraki paylaşımında da “Gelenek bozulmadı. Savcılık Emre Olur'un tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti ve dosyayı üst nolu mahkemeye gönderdi. Sonucu hep beraber bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Barkın, saat 21.42’de yaptığı paylaşımda ise Emre Olur’un tahliye edildiğini aktararak “Şu an özgür” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer almıştı.

İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Örgüt yöneticisi olan 9 kişinin ise, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası istenmişti.

CAHİT ÇETİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA KARAR ÇIKMIŞTI

Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine yönelik dava, Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari sanık Sedat Peker'in de olduğu davadan ayrılmıştı. Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin 8 sanıklı dava 14 Ekim 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, 4 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken, 1 sanık hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetmişti. Öte yandan 3 sanık hakkında da beraat kararı verilmişti.

EMRE OLUR'UN TAHLİYE KARARI KALDIRILMIŞTI

Öte yandan Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “silahla kasten yaralama” suçlarından 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, Olur hakkında tahliye kararı verilmişti. Başsavcılık tarafından Emre Olur'un tahliyesine itiraz edilmiş, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesi üzerine, Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı kaldırılmıştı.

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