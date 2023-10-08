Erdoğan’dan İsrail-Hamas savaşı açıklaması: Türkiye elinden geleni yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşama iradesini de ne yazık ki dinamitlemektedir. Ateşe körükle gitmenin faydası yok. Filistin devleti ertelenemez. Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmeli. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Türkiye gerilimin düşmesi için elinden geleni yapacak" dedi.

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın dün sabah İsrail'e “Aksa Tufanı” isimli saldırısı sonrasında bölgede tansiyon her geçen saat artıyor.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar sınırdaki geçiş noktasını aşarak bölgedeki İsrailli yerleşim yerlerine girdi.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıkladı. Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail basınında Hamas’ın saldırılarında şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bine ulaştığı duyurdu.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Her geçen saat gerilimin tırmandığı bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

İstanbul’daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Yüz yıllar boyunca barış yeri olan Kudüs gasbın ve yıkımın sembolü haline geldi. Bugün bölgemizdeki sorunların temelinde Filistin meselesi bulunuyor.

*Mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır. Biz hakkı hakikati, doğruyu söylemekten çekinmiyoruz.

“TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK”

*Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşama iradesini de ne yazık ki dinamitlemektedir.

*Ateşe körükle gitmenin faydası yok. Filistin devleti ertelenemez. Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmeli.

*Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Türkiye gerilimin düşmesi için elinden geleni yapacak.

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