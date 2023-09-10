Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası Mısır’dan açıklama

Normalleşme adımları sonrası Sisi ile Erdoğan, Hindistan'da bir araya geldi. Görüşme sonrası Mısır tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Delhi’deki görüşmede liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için çalışmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Sisi ortak çıkarlar çerçevesinde Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunacak şekilde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki arzusunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Mısır’ın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri tüm yönleriyle geliştirmek için istişare ve koordinasyonu yoğunlaştırmanın yolları ele alındı.

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