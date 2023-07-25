Erdoğan: “Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler referansımız olamaz”

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır.

* Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamayı sindiremiyoruz. Yargı alanındaki mücadelemizi sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz.

* 28. Yasama Dönemi’nde önceliklerimizin en başında, Meclisimizin de takdiriyle Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.

* Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık tarzı girişimleri ne de 15 Temmuz ihaneti gibi acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız.

* (Hakim ve savcı yardımcılığı) Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız.

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