Erdoğan: TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü ovalardan dağlara zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı. 3 oda 1 salon olarak yapılarak hak sahiplerine verilecektir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projesinin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşiyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki depremin ve devamındaki12 bin artçı sarsıntısının etkilerinin yaşandığı sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu depremler, ülkemizin 11 şehrinde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden 45 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın her birinin acısı yüreklerimizdedir” dedi.

Yaklaşık 14 milyon insanın hayatını doğrudan etkileyen, 3,5 milyon kişinin Türkiye'nin diğer şehirlerini göç etmesine yol açan bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları söyledi: “Arama-kurtarma işlemlerini enkaz kaldırma faaliyetleri, onu da yeniden inşa ve ihya çalışmaları takip ediyor. Hasar tespit çalışmaları bitince, şehirlerimizde yapacağımız yeni konutların ve köy evlerinin sayıları netleşecek. Şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.”

“YATAY MİMARİDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Depremzede vatandaşların şimdilik çadır kentlerde, konteyner kentlerde, yurtlarda, kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayrıca, köylerine ve diğer şehirlerde kiraladıkları veya kendileri için tahsis edilen evlere giden çok sayıda vatandaşımız da var. Bu kadar büyük bir yıkım karşısında, hayatı süratle normalleştirmek için önce insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamamız şarttır. İlk anda bu ihtiyaçlar arama-kurtarma, yardım ekibiydi, bunu ekmek, su, çorba gibi gıda tedariki ihtiyacı takip etti, hemen ardından battaniye, giyecek, çadır, konteyner gibi barınma ihtiyacı geldi” şeklinde konuştu.

Depremin ilk iki haftası geride kaldığında, artık kalıcı barınma ihtiyacını süratle giderecek adımları attıklarını da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu arada NATO'dan gelen gerçekten çok kaliteli, bunun yanında benzer İsviçre'den gelen çadırlar, onlar da bir kompleks hâlinde burada yerlerini aldı. Bunun için zemin ve etüt çalışmaları bitmiş olan projelerimizden başlayarak, hızla yeni konutların, yeni yaşam alanlarının inşasına başladık. Yeni yerleşimleri planlarken, şehirlerimizin yönünü, mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise, tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan üç emekli paşa için karar