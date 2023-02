Erdoğan: Yatırımlarımızla cumhuriyet tarihinin en adil altyapısını kurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarımızla cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi, siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

*Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydaları var. Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor, tatillerini rahatça yapıyor.

*Yolcu ve yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarımız hem hızlı bir şekilde hem de çok fazla yıpranmaya maruz kalmadan gidecekleri yerlere varıyor.

*Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşımı önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ardından asırlık hayalimiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile hızlandırdık.

*İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldik. Geçilmez vadileri viyadüklerle birleştirdik. Azgın suları köprülerle aştık.

*Bugün ülkemizde başka hiçbir etkinliğe ihtiyaç duymadan sadece yaptığımız yolları, tünelleri, viyadükleri ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek dahi tek başına bir keyif haline gelmiştir.

’81 VİLAYETİMİZİ YATIRIMLA BULUŞTURDUK’

*Hatta kara yolunun da sadece bölünmüş yolundan söz ediyoruz. Bunlara bir de otoyolları ilave etmemiz gerekiyor. Daha bunun şimdilik 1439 kilometreyi bulan hızlı ve yüksek hızlı demir yolu baştan aşağı yenilediğimiz konveksiyonel hatları var.

*Daha bunun pek çok şehrimizde bakanlığımızca inşa edilip işletilen metroları, raylı sistemleri var. Daha bunun lojistik merkezleri, iltisak hakları var. Daha bunun 57 ilimize yaygınlaştırdığımız havalimanları var.

*Daha bunun potansiyeli yüksek şehirlerimizde sürekli büyüttüğümüz yenilerini eklediğimiz yolcu ve kargo terminalleri var. Daha bunun açtığımız devasa ticaret limanları, konteyner limanları, yat limanları var.

*Türkiye'ye sadece ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı 200 milyar doları buluyor. Bu şekilde hayata geçirdiğimiz ulaştırma projelerimiz sayesinde 81 vilayetimizi yatırımla, üretimle, ihracatla buluşturduk.

*Sadece fiziki altyapımızı güçlendirmekle kalmadık. Bu projelerimizde gönülleri ve kalpleri kavuşturduk.

*Ülkemizin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarımızla cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi, siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk.

‘SİYASİ DEĞİL MİLLİ BİR VİZYON’

Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, enerjiden sanayiye her alanda artık Türkiye'nin tüm fertlerinin hayallerini gerçekleştirebilecek imkana sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

*Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşımızın bu mümbit zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlanıyoruz.

*Kimi fabrika kuran kimi atölye açan kimi teknolojiye kimi tarıma kimi hayvancılığa yönelen girişimcilerimiz ile buralarda çalışanların hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor.

*Ülkemize 20 yıldır eser ve hizmet siyaseti ile kazandırdığımız her yatırımı her projeyi milletimizin hanesine yazdırdığımız her başarıyı Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı, besmelesi olarak kabul ediyoruz.

*Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyoruz.

*’Türkiye Yüzyılı’ adını verdiğimiz bu atılımı tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli bir vizyon olarak görüyoruz.

*Ülkemiz küresel sistemin kökünden sarsıldığı bir dönemde cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye hiç olmadığı kadar yakındır. (DHA)

