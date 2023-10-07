Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda dikkat çeken 14 atama
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 14 isim atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda müdürlüklere atamalar gerçekleşti.
Buna göre bakanlıklara yapılan atamalar şöyle:
Aynı Resmi Gazete'de yer alan karara göre Boru Hatları ile Petrol Taşıma'nın (BOTAŞ) yönetim kurulu üyeliğine Nevzat Şatıroğlu, Elektrik Üretim Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Etem Çeker atandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yönetim kurulu üyeliklerine de Fazıl Uncu ve Oktay Şahin atandı.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin görevinden alınarak yerine Mustafa Özel atandı.
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı'na da Muzaffer Şeker atandı.