Erdoğan’dan deprem itirafı: Eksiklik ve aksaklıklar yaşandı

Hatay'da yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Depreme çetin kış şartları da eklenince depremden sonraki ilk günlerde kimi eksiklik ve aksaklıkların yaşandığını biliyoruz. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili AFAD İl Kooordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası süreçte komu olarak yaşanan eksiklik ve aksaklıkları kabul eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Vatanımızı zorluklarıyla da kabulleniyoruz. İnsanlığın kadim çağlardan beri medeniyetlerin merkezinde olan bu topraklara son bin yıldır sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz.

*Bu aşkla kimi zaman dışardan gelen istilacılara kimi zaman içeriden zuhur eden bozgunculara kimi zaman insan gücü aşan tabiat olaylarına insanımıza hep sahip çıktık, çıkıyoruz. Halkımızı korumak için canımız dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

“EKSİKLİK VE AKSAKLIKLAR YAŞANDI”

*Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Ne yaşarsak yaşayalım asla vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. İki hafta önce yaşanan bu depremdeki kayıpları acı olarak hafızalarımıza nakşettik.

*Deprem etki alanı gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattının yüzlerce kilometrelik bir alanda üzerinde yaşadığımız toprakta 7 metrelik yer değiştirmeler belirlendi.

*Depreme çetin kış şartları da eklenince depremden sonraki ilk günlerde kimi eksiklik ve aksaklıkların yaşandığını biliyoruz.

*Kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı.

*Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Tüm imkanları bölgeye ulaşmak, arama-kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik.

6 BİNİ AŞKIN ARTÇI DEPREM

*Halen devam eden 6 bini aşkın artçı sarsıntının yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü. 71 binin üzerine bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.

*Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Orta hasarlı, 24 binden fazla binadaki 133 bini aşkın bağımsız birimdeki vatandaşımızın geçici barınma merkezi veya güvenli yerlere nakli sağlandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

*3 milyon 108 bin bağımsız bölümün az hasarlı veya hasarsız olduğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere.

*Vatandaşlarımız elektronik devlet sisteminden evlerinin hasar durumları ile bilgilerine ulaşılabiliyor.

*Ülkemizin çeşitli yerlerinden 12 binin üzerinde ağır iş makinası enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetlerine katıldı. MSB, Emniyet, Jandarma teşkilatlarımıza ait olmak üzere kurtarma yardım ve tahliye çalışmalarına iştirak etti.

*Enkaz altı ve duvar arkası görüntüleme sistemleri de arama kurtarma faaliyetleri aktif olarak kullanıldı. Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, belediye, gönüllü ekiplerimizin depremzedelerimizin yanındadır. Günde 2 milyon 400 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramı yapılıyor.

ENKAZ ALTINDAN KAÇ KİŞİ KURTARILDI?

*Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834’ü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten sonra yakında bu sayı kesinleşecektir.

KONUTLAR 3 VEYA 4 KATLI OLACAK

*Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde konut sayıları artacaktır.

*Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek.

*Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediniz 4 bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız.

*Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz.

*Öte yandan 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini de 3 ay süreyle erteledik.

EĞİTİM ÖĞRETİM AÇIKLAMASI

*İlk ve orta dereceli okullarımızın her birinin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa’da eğitim 1 Mart, Gaziantep ve Osmaniye 13 Mart, Hatay, Kahramanmaraş için 27 Mart olarak belirledik. Devam şartı aramayacağız.

*Diğer illere naklini almak isteyen öğrencilerimize her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer illerde eğitimi devam edebilecek pansiyonlu okullarına geçiş yapabilecekler.

“KREDİ BORÇLARI 6 AY ERTELENİYOR”

*Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor.

*Kamu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

*150 bin esnafımızın Halk Bankası’ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık.

*Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’den kullandıkları kredilerini bir yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik.

HATAY HAVALİMANI AÇIKLAMASI

*Ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı’nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden.

*Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim. Bizzat Hatay’a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve ‘yerinde git gör’ dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Yalan bunlarda diz boyu.

*İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı, süratle bitirdi ve milletimize teslim etti. İşin aslı bu. Ama bunlarda doğruluk, dürüstlük maalesef yok.

HATAY’IN DEMOGRAFİK YAPISI

*Hatay’ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara lütfen iltifat etmeyin. Hatay’ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez, bunu da böyle bilin.

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