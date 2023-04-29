Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı yanıtı: Bunun adı mandacılıktır

Geçen günlerde rahatsızlanarak tüm programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün sonra alanlara geri döndü. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam eden TEKNOFEST’e katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, festival alanına TOGG ile geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

*Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul’da, ardından da inşallah Ankara’da yaşıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST’in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

*Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfına, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

*Yarışmaya katılan, dereceye giren projeleriyle fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.”

1 MİLYON YARIŞMACI BAŞVURUSU

TEKNOFEST’e başvuran takım sayısının her sene katlanarak arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Bu etkinliğe 2018’de 4 bin 333 başvuruyla bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık.

*Yarışma kategori sayısı da 14’ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST’in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum.”

TEKNOFEST 2023’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yapacağı konuşma öncesi yanında bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’yi hiç yalnız bırakmadığını, Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin kendileriyle beraber olduğunu, Aliyev’in Kahramanmaraş’a 1000 kalıcı konut sözü verdiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

*Son günlerde skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyor. Biri çıkıyor Türkiye’nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor, biri İHA ve SİHA’lar maketten diyor, bir başkası TCG Anadolu’nun iki bombalık ömrü var diyor, biri çıkıyor projelerimizin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten bahsediyor.

(Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Hayatımın en büyük projelerinden biri” diyerek iktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getireceklerini açıkladı. “Peki, bunu kimlerle yapacağız?” diye soran Kılıçdaroğlu sorusunun cevabını şöyle vermişti: “Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika’daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google’a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.”)

*Ne yapsalar boş. Şimdi 9’lu bir koalisyon masası var, ne yapsanız boş. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 sene hükümetler oldu bu ülkede.

*Kılıçdaroğlu teknoloji sistemlerimizin sergilendiği bu havalimanımızı ABD’li bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Yerli ve milli şirketler varken Amerikan şirketlerinin reklam ajanslığını yapmak mandacılıktır.

*Senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Buyurun dedim, o gün bugündür bir daha görmedik. Türkiye’de yatırım yapmak yürek ister yürek.

*Çünkü Türkiye’de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. 16 milyon insanın yaşadığı metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir.

*Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hürmetine CHP’ye ve CHP’ye oy vermek isteyenlere Allah’tan sabır diliyorum.

*En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum. Gençler, 14 Mayıs’ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız?

“HAYATLARI YALAN”

*Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor. Şimdi de çıkmış Giresun’daki kardeşlerime fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz.

*İstanbul’da su fiyatlarını indireceklerdi, ne oldu? Otobüs fiyatlarını indireceklerdi. Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan.

*Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz. Bundan iki sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı’na açıklamıştık.



TÜRKİYE’NİN İLK UZAY YOLCUSU AÇIKLANDI

*Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil 1 yedek, 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuranlara teşekkür ediyorum.

*Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız ISS’te 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 deney gerçekleştirecek.

*Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023’ün son çeyreği. Vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi.

*Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri’nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN’da bir sistem mühendisidir.

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