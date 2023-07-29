Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel bayisine saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana giren saldırganla kasada duran iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor.

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İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde saat 00.15 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin “Babanı çağır konuşalım” dediği duyulurken, iş yeri çalışanının “Şimdi böyle niye geldiniz, bana bi söyleyin” diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, “Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım” diyor.

Kasada duran çalışan, “Babam ne paylaşmış söyleyin” diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin “Sen bilmiyor musun?” dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor, ardından da iş yerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

POLİS SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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