Eski AKP’li vekil hayatını kaybetti
Eski AKP Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk 73 yaşında vefat etti.
AKP'nin 23. ve 26. yasama dönemlerinde Elazığ milletvekili olan Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı:
“23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”
TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?
Elazığ’da 2 Haziran 1950’de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.
Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.
Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.
Tahir Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıydı. (AA)