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Apartmanda eski eş dehşeti

Adana'nın Kozan ilçesinde apartman dairesinde biri kadın 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı kadının eski eşi O.Ü. polise teslim olup olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Yayınlanma: 18:48 - 23 Nisan 2023 Güncellenme:
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Apartmanda eski eş dehşeti

Olay, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Ladin Sokaktaki Yunus Apartmanı’nda meydana geldi.

İKİSİNİ DE VURDU

M.G.’nin evinden silah sesleri duyan komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis M.G. ile akrabası H.E.’yi yaralı buldu.

Tabancayla vurulan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan H.E., Adana’ya sevk edildi.

TESLİM OLDU

Olayla ilgili M.G.’nin eski eşi O.Ü. polise teslim oldu. O.Ü.’nün sorgusu sürüyor. (DHA)

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