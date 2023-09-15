Ezgi Apartmanı soruşturmasında bir tutuklama daha

35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturmasında pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklandı.

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Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan ve 35 kişinin ölümüne neden olan Ezgi Apartmanı soruşturmasında, binanın kolonunu kestiği iddia edilen pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı, ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak ifade veren Danacı, savcılık sorgusunda, suçlamaları kabul etmedi. Danacı, binanın sadece dekorasyon işleriyle ilgilendiğini, binanın yapımı ile ilgili bir sorumluluğunun olmadığını söyledi.

Binanın beton ve demir kalitesinin kötü çıktığını, üst tarafa kaçak kat yapıldığını, binanın pastanenin yaptığı tadilatlarla ilgisi olmadığını, sadece dekorasyon işlemi yaptıklarını savunan Danacı, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Haklarında taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel ise halen yakalanamadı. (DHA)