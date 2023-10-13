Fatih’te yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış vaziyette ölü bulundu
İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan Zülay Öz evin mutfağında boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu. Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İstanbul Fatih Derviş Ali Mahallesi Yeşilce Direk Sokak’taki evde saat 19.00 sıralarında bir kadın ölü bulundu.
5 katlı binanın 4’üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz’den bugün haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daireye giren polis ekipleri, Öz’ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından, boynunun kırılması sonucu öldüğü tahmin edilen Öz’ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)