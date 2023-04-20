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Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde midibüsün takla atması sonucu 12 kişi yaralandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus – Adana – Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi.

Tahta Şahin yönetimindeki 48 EE 819 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastane’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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