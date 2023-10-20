Gaziantep’te feci kaza, ölü ve yaralılar var
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep’in Nizip ile Şanlıurfa’nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa’dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.