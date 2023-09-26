Gece kulübü sahibini öldürdüğü anı canlı yayınlamış

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22) ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden Erdoğan'ın, darp ve infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

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Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, otomobiline doğru yürürken yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından önce dövüldü.

Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş’un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Karakuşun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent Karakuş’un cansız bendeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılırken, saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Karakuşun, saldırgan tarafından darp edilip, tabanca ile vurulduğu anlar ile çevredekilerin tepki göstermesi yer aldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin Ertuğrul Erdoğan olduğunu belirledi. Kaçtığı araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde bulunan şüpheli ile olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ertuğrul Erdoğan, Bülent Karakuş ile ortak iş yaptığını ve kendisine karşılığında ev almak için aracını verdiğini söyledi. Yaptıkları ticaretin karşılığında evini alamadığını belirten Erdoğanın, Karakuşu, Çamlıca Parkının otoparkına çağırıp buluşmak istediğini söylediği ve olay yerine Y.T. ve B.G. ile gittiği ifade edildi.

SİLAHIN KABZASI İLE YÜZÜNÜ PARÇALADI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ertuğrul Erdoğan’ın darp anını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan’ın, Bülent Karakuş’u silahın kabzasıyla dövdüğü, yerde baygın halde yatarken yüzüne defalarca vurduğu ve küfrettiği görüldü. (DHA)