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Genel kurulda sandalyeler havada uçuştu

Şanlıurfa'da Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

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Genel kurulda sandalyeler havada uçuştu

Şanlıurfa’da Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu seçiminde geçen dönem seçimlerinde aday olan Halil Polatın genel kurulda söz alması sonrasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Tarafların sandalyelerle birbirlerine saldırdığı kavgada kooperatif üyeleri tekme tokat bir birilerine girdi.

Salonda hazır bulunan polis ekipleri kavgayı ayırarak iki grubu salondan uzaklaştırdı. Kavga sırasında hafif yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Arslan yeniden göreve seçildi. (DHA)

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