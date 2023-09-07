Gergin meclis toplantısı… Yumruklar havada uçuştu: CHP ve MHP’li isimler birbirine girdi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, belediye meclisinin ikinci birleşimi sırasında CHP'li Meclis Üyeleri Cengiz Güneş ve Gökhan Günay ile MHP'li Sertan Kuzu arasında yumruklu kavga çıktı.

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Ereğli Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda Eylül ayı ikinci birleşimini gerçekleştirdi.

Toplantı sırasında, Kışla Kamyon Garajı’nın satılmasıyla ilgili yapılan oylama tartışmalara yol açtı.

Satış kararı çıkmayınca, Belediye Başkanı Halil Posbıyık dün meclisi kapatıp salonu terk etti ve bugün de ret oyu veren meclis üyelerini eleştirdi. Bu gerginlik, toplantının sona ermesinin ardından salon dışında da devam etti.

Toplantı sonrası CHP’li Meclis Üyeleri Cengiz Güneş ve Gökhan Günay ile MHP’li Sertan Kuzu arasında bir tartışma başladı.

Bu tartışma hızla fiziksel bir kavgaya dönüştü. Diğer meclis üyeleri, tarafları ayırmak için müdahale etti ve kavga sonlandırıldı. Gökhan Günay ve Cengiz Güneş, meclis salonuna alındı. (DHA)