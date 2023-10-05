Gezi Parkı çıplak arama davası ertelendi

Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı’nın, Gezi Parkı eylemleri sırasında gözaltına alındıklarında çıplak aramaya maruz bırakıldıkları gerekçesiyle 3 polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davada, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü’ne sanıkların olay tarihinde nezarethanede birlikte görev yaptığı polis memurlarının kimlik bilgileriyle, görev yaptıkları yerler sorulacak.

Ali Selim YAMANLI

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Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili 3 polisin ‘işkence' suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler Mücella Yapıcı ile Cansu Yapıcı katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Başka bir suçtan hükümlü olan sanık polis L.M. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Müştekiler Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'nın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, “Çıplak arama iddiası 8 Temmuz 2013 tarihindedir, oysa organize şubenin gönderdiği listede çoğu erkek şahıs olmak üzere nezarethane giriş tarihleri bu tarihten sonradır. Dolayısıyla bu olayı görmeleri mümkün değildir. Ayrıca nezarethanenin mahkeme tarafından da görülmesi halinde insanların birbirinden çok uzakta ayrı tutuldukları, dolayısıyla ayrı olan kişilerin birbirlerinden haberdar olamayacakları ancak birlikte tutulan kişilerin olayları görebileceği kanaatindeyiz. Erkeklerin zaten hücreleri farklı yerde olduğu için olayı görmeleri mümkün değildir. Tek bir erkek hücresi kısmen olay yerini görebilir o kişi de tanık olarak dinlenmiştir” dedi.

“MESLEKTAŞLARIM TANIK OLARAK DİNLENSİN”

Sanık polis L.M. de söz alarak, “Aynı tarihte benimle görev yapan meslektaşlarımın, Organize Şube Müdürlüğü'nden sorularak tanık olarak dinlenmesini talep ederim” dedi.

NEZARETHANEDEKİ POLİSLERİN KİMLİK BİLGİSİ SORULACAK

Mahkeme, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak müştekilerin gözaltına alındığı tarih olan 8 Temmuz 2013 tarihinde gözaltına alınan kadın şüpheli şahıs bulunup bulunmadığı, varsa bilgilerinin mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, sanıkların olay tarihinde nezarethanede birlikte görev yaptığı polis memurlarının kimlik bilgileriyle, görev yaptıkları yerlerin bildirilmesi için İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Gezi Parkı eylemleri sırasında aralarında Taksim Dayanışması sözcülerinden olan Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve 4 gün boyunca nezarethanede tutulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle, aramayı yapan iki polis ve bir nezarethane amiri hakkında çıplak arama yapıldığı iddiasıyla olaydan 8 yıl sonra ‘işkence’ suçundan dava açılmıştı.