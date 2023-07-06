İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge! 31 Ekim’e kadar yasaklandı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.

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İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı:

* Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde ülkemizde bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin yükseleceği öngörülmektedir.

* Önceki yıllarda gerçekleşen orman yangınları ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer alan; anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde çıktığı göz önüne alınarak bu yangınların önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

“YANGIN BÜYÜME RİSKİNİN OLDUĞU ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI”

Bu kapsamda;

1- Orman yangını için risk taşıyan bölgelerde ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanması,

2- Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi,

3- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi,

4- Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilmesi, devriye zamanlarının sıklaştırılması, Orman alanlarında drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılması,

5- Büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

* Aziz milletimizin milli servetimiz olan orman varlığımızın korunması konusunda gerekli hassasiyeti en seviyede göstereceğine, Bu konuda görevli kurum ve kuruluşlarımızın yanında her zaman olduğu gibi en büyük desteği halkımızın vereceğine yürekten inanıyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadele etmek için, orman yangınlarının içimizi yakmaması için, orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgemizi yayınladık. Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız yeşil vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım. Bir kıvılcım yüreklerimizi dağlamasın.” uyarısında bulundu.

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