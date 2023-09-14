İhmal kurbanı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de bisikletiyle giderken, taksi şoförünün kontrolsüz açtığı kapıya çarparak yaralanan ve 16 gün sonra yaşam savaşını kaybeden gazeteci Berk Söylemez son yolculuğuna uğurlandı.
Akılalmaz bir ihmale kurban giden Edirne Haber Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, TRT kameramanı Berk Söylemez bugün ailesi ve sevenlerinin gözyaşalrı arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesinde 27 Ağustosta bisikletiyle sehir halindeki Söylemez yanından geçtiği bir taksinin şoförünün açtığı kapıya çarptı.
Yaralanan Söylemez, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Söylemez, ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada, yoğun bakıma alınan Söylemez, 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Vefatı basın camiasında üzüntü yaratan Söylemez için bugün Edirne’de Eski Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri, Söylemez’in akrabaları, dost ve sevenleriyle, gazeteci arkadaşları katıldı. Söylemez, öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Yeni Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
TAKSİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Olay sonrası ifadesi alınıp serbest bırakılan taksi şoförü R.Ö., Söylemez’in yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. R.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. (DHA)