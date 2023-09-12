İkiz bebeklere hamileydi, banyodaki cinayetin düğümünü çözecek detay…

Denizli’de evinin banyosunda boğularak öldürülen ve ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkan 43 yaşındaki Hatice Çaltı cinayetinde yargılamaya devam edildi. Cinayetle suçlanan koca Ramazan Çaltı suçlamaları yine reddetti. Mahkeme ölen kadının ve şüphelinin telefon kayıtlarının incelenmesine karar verdi...

Selami AYDIN

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Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki evinin banyosunda komşuları tarafından ölü bulunan 43 yaşındaki Hatice Çaltı cinayetinde yargılamaya devam edildi.

OTOPSİDE İKİZ BEBEĞE HAMİLE OLDUĞU ANLAŞILDI

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında işlenen cinayetten sonra yapılan otopside genç kadının ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatice Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı (36) cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

“SUÇSUZUM” DEDİ, BERAATİNİ İSTEDİ

Hem savcılıktaki ifadesinde hem de mahkemede cinayeti işlemediğini söyleyen Ramazan Çaltı'nın yargılandığı davanın görülmesine bugün Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme salonunda hazır bulunan Ramazan Çaltı daha önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek; “Suçsuzum, eşimi öldürmedim, beraatimi istiyorum” dedi.

CİNAYETİN İZLERİ TELEFON KAYITLARINDA MI?

Başka kimsenin dinlenmediği duruşmada Hatice Çaltı'nın başkaca bir husumetlisi olup olmadığının belirlenmesi için telefonunun incelenmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca cinayetin yaşandığı dönemde sanığın eşi ve eşinin yakınları ile yaptığı görüşmelerin belirlenmesi amacıyla dijital materyal incelemesi kararı verdi.

Duruşma, raporların beklenmesi amacıyla 9 Kasım tarihine ertelendi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYOR

Savcılık tarafından hazırlanan iddanamede genç kadının elle boğularak öldürüldüğü yer almıştı. Banyoda kan izlerinin bulunmaması, içeriye zorla girildiğine dair bir ize rastlanmaması ve düşme belirtisi olmaması şüpheleri artıran detaylar olarak kayıtlara geçti.

24 haftalık hamile olan Hatice Çaltı'nın öldürüldüğü saatlerdeki kamera kayıtlarında sanığın üzerinin ıslak olduğu ayrıca kolunda yaralanma tespit edilmişti.

Sanık Ramazan Çaltı hakkında ‘Eşe ve Gebe Kadına Karşı Kastan Öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapıs cezası isteniyor.