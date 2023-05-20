İmamoğlu’ndan 28 Mayıs mesajı

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu engelliler konusunda İstanbul’da özenli ve özel çalışmalar yürüttüklerini belirterek “Bu özenli ve özel çalışmaları inşallah 28 Mayıs’tan sonra sizlerin desteği ile tüm Türkiye’ye hep birlikte kazandıracağız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri kapsamında İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik Çamlık Spor Tesisleri'nde düzenlenen spor şölenine katıldı.

Çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan İmamoğlu, şölen kapsamında düzenlenen basketbol maçının hava atışını yaptı.

İmamoğlu konuşmasında “Halden anlarsak birbirimize destek oluruz. İnsanların birbirine sevgiyle, anlayışla yaklaşması, kurumların saygı ve özenle çalışması gerekiyor. Avrupa'nın en büyük kentini hep birlikte aynı şehri eşit ve adaletli bir biçimde paylaşabileceğiz. Hepimiz bu hayatın tadını dolu dolu çıkaracağız. Engelli bireylere sağlanan imkanların düzeyi, ilerlemenin, gelişmişliğin, çağdaşlığın en önemli göstergelerinden biridir. Engelli bireylerin mutlu olmadığı bir toplumda, herkesin mutluluğu eksiktir, yarımdır. Onların o güzel gülüşlerini, enerjilerini hissetmek herkese yaşama sevinci verir” dedi.

“28 MAYIS'TAN SONRA TÜM TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ”

İmamoğlu şöyle devam etti:

*Biz hep bu duyguyla çalışıyoruz. Bölgesel İstihdam Ofislerimiz engelli hemşerilerimizin işe yerleştirilmelerini sağladığında, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezimizi açtığımızda içimizi kaplayan mutluluğun tarifi yok.

*Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, sanattan spora her alanda sizlerin hayat kalitesini yükseltmek, yeni olanaklar ve fırsatlar sunmak için canla başla çalışıyoruz.

*Elbette, çok daha fazlasını başarmamız gerekiyor. Bunun için güçlü bir işbirliğine ihtiyaç var. Bu ülkede yaklaşık 6 milyon engelli yurttaşımız yaşıyor.

*Aileleriyle birlikte 20 milyonu buluyorlar. Bu değerli yurttaşlarımız, kendi dertlerinin yanı sıra bir de resmi kurumların çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.

*Kurumsal zorlukları ve kurumsal farkındalıkların eksikliklerini biliyoruz. İstanbul'da özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu özenli ve özel çalışmaları inşallah 28 Mayıs'tan sonra sizlerin desteği ile tüm Türkiye'ye hep birlikte kazandıracağız.

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