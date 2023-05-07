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İmamoğlu’nun mitingine saldırı! İşte otobüste ve alanda yaşananlar…

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Yayınlanma: 22:42 - 07 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği halkla buluşma etkinliğine taşlı saldırıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinin toplantı alanına getirilmesi nedeniyle gergin başlayan halk buluşmasında İmamoğlu'nun konuşmaya başlamasının ardından yaklaşık 300 kişilik bir grup, mitinge katılanlara taş atmaya başladı. Bu sırada bazı kişiler yaralandı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İmamoğlu konuşma yaptığı sırada taşların atıldığı, İmamoğlu'nu atılan taşlardan yanındakilerin siper yaparak korumaya çalıştığı görülüyor.

Mitinge katılan vatandaşlar ise taşlardan elindeki bayrakları ve pankartları açarak kendilerini korunmaya çalışıyor.

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