İnternette tanıştı, evine gidince gasp edildi

İstanbul’da bankadan 50 bin TL çeken Y.C.A. adlı kişi internetten tanıştığı Ceren Ç.'nin evine giderek 3 bin TL'ye birliktelik karşılığında anlaştı. Ödeme sırasında Ceren Ç. ve evde bulunan arkadaşı Hüseyin D., 50 bin TL'nin tamamını zorla alıp Y.C.A'yı evden kovdu. Gözaltına alınan Ceren Ç. ve Hüseyin D.'nin cinsiyet değiştirdikleri ortaya çıktı.

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Polisi harekete geçiren olay emniyete yapılan bir başvuruyla başladı. Emniyete giden Y.C.A. bankadan, 50 bin lira para çektiğimi, Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde 2 kadın tarafından gasp edildiğini anlattı.

İddiaya göre, Y.C.A. gittiği adreste M.C. ile 1500 lira karşılığı ilişkiye girdi. Bir süre sonra diğer odadaki H.D. de para karşılığı ilişkiye girebileceğini söyledi.

Y.C.A. 1500 lira karşılığında H.D. ile de ilişkiye girdi. İddiaya göre, 2 isim Y.C.A.'nın cebinde para olduğunu fark edince, 19 yaşındaki gencin tüm parasını aldılar, daha sonra da zorla uzaklaştırdılar.

“PARA BABAMIN”

Gasp edilen paranın babasına ait olduğunu söyleyen mağdurun şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelerin ameliyatla cinsiyet değişikliği yapan H.D. ve M.C.Ç. olduğu belirlendi.

İki şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye gönderildi. M.C.Ç. tutuklanırken, H.D. hakkında adli kontrol uygulandı.

PARALAR ORTA YOK

Gencin, babasına ait olduğunu söyleyip gasp edildiğini ileri sürdüğü paranın bulunamadığı öğrenildi.