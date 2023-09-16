İstanbul için kırmızı alarm
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul’un Avrupa yakasının 24 aydır olağanüstü kurak bir dönem yaşadığının altını çizerek, "Yağışlı sezona kadar lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım" çağrısında bulundu.
Türkiye’nin pek çok şehri, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya… Yağışsızlık nedeniyle mega kent İstanbul’un barajları tükenmek üzere…
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabı üzerinden yurttaşları uyardı.
“REGÜLATÖRLERDEN SU SAĞLAYARAK BARAJLARIMIZI DOLU TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”
İstanbul'un Avrupa yakasının 24 aydır olağanüstü kurak bir dönem yaşadığımız ve su havzalarının son yılların en düşük yağışlarını aldığını belirten Başa, “Şehrimize büyük ölçüde regülatörlerden su sağlayarak barajlarımızı dolu tutmaya çalışıyoruz. Yağışlı sezona kadar lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım” dedi.