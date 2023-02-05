İstanbul ve İzmir’de korkutan depremler!

İstanbul'da saat 03.15'de 3.0 büyüklüğünde, İzmir'de ise sabah 9.18'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremlerde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye pazar gününe deprem gündemiyle başladı. İstanbul’da 3.15’de gerçekleşen 3.0’lık deprem birçok vatandaşı uykularından uyandırırken sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İlk belirlemelere göre depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

SABAH SAATLERİNDE İZMİR DE SALLANDI

İstanbul’daki depremin yankıları sürerken bir deprem haberi de saat 9.18’de İzmir’den geldi. Merkez üssü İzmir’in Gaziemir ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.1 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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