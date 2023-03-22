İstanbul’da cinayet: ‘Karımla ilişkisi var’ dedi öldürdü

Esenyurt'ta iddiaya göre karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldüren saldırgan polise teslim oldu.

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Olay, Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi’nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Savaş Ç. karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bir süre takip etikten sonra başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu.

Görgü tanığı Nedim Baskın, “Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor” dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (AA)

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