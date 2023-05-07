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İstanbul’da geri dönüşüm merkezinde yangın

Kağıthane'de geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul’da geri dönüşüm merkezinde yangın

Nurtepe Mahallesi Halit Bin Velid Caddesi’ndeki geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kağıt ve plastik atıkların toplandığı alanda başlayan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bir saatlik çalışmanın ardından söndürdüğü yangın sonucu geri dönüşüm merkezinde hasar oluştu. (AA)

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