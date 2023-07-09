İstanbul’da operasyon: Timsahtan, baykuşa kadar toplamışlar…
İstanbul'un Maltepe ilçesinde silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 4’ü antika 13 tabanca, 8 tüfek, 127 fişek ile kaftan ve hayvan kürkleri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Ruhsatsız silah ticareti yapanların kimlikleri ve adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon yapıldı. Adreslere düzenlenen baskınlarda şüpheliler C.B. ve C.Ö. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 9 tabanca, 4 antika tabanca, 8 tüfek, 8 şarjör, farklı kalibrelerde 127 fişek, 2 çelik yelek, 3 kaftan, 1 zincirli miğfer, 1 tel örgülü zırh, 2 kılıç, 13 kama, 3 farklı yabani hayvan derisi, 1 ayı postu, 1 kızıl tilki, 1 tablo içerisinde hayvan postu, 1 yaban keçisi postu, 1 dolgu halde yaban keçisi, 1 dolgu timsah, 1 dolgu baykuş, 2 yaban keçisi boynuzu, 1 hayvan dolgusu ele geçirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.