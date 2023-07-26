İstanbul’da sıcaklık arttı, su satışları fırladı

İstanbul'da etkisini artıran hava sıcaklığı ve hissedilen yüksek nem nedeniyle su, dondurma ve klima satıcıları yoğun mesai yaptı.

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İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı. Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.

Yüksek sıcaklıkta dışarı çıkmayı tercih eden vatandaşlar, soğuk su ve dondurma satan iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

“SUYU YETİŞTİREMİYORUZ”

Üsküdar’daki bir büfede çalışan Adem Helvacıoğlu, su satışlarında artış olduğunu belirterek, “Maalesef yetiştiremiyoruz. Çok sıcak. Genelde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çok su satıyoruz.” dedi.

İstanbul’da hava sıcaklığının normalin üzerinde olduğuna dikkati çeken büfe çalışanı Selçuk Gün de su satışlarına yetişemediklerini anlattı.

Soğuk su nedeniyle bazı müşterilerle tartıştıklarını dile getiren Gün, “İnsanlardan, ‘Daha soğuk olsun, buz gibi olsun, içinde buz olsun’ gibi tepkiler alıyoruz. Ama biz de yetişemiyoruz. İnsanlar bizi hiç anlamıyor. Hava çok sıcak. Biz burada yanıyoruz zaten. Akşam 19.00’a kadar sudan başka bir şey satamıyoruz artık.” diye konuştu.

Dondurma satıcısı Sefa Meşe de akşamları dondurma satışının iyi olduğunu belirterek, “Genelde akşam saatleri hava biraz daha serinlediği zaman bir tık daha hareket oluyor. Gündüz insanlar fazla dışarı çıkmıyor. Çıkan da yiyor ama.” dedi.

Osman Özakkaya ise artan hava sıcaklıklarının dondurma satışlarına ciddi oranda yansıdığını vurgulayarak, saat 18.00’den sonra ciddi kuyruklar oluştuğunu söyledi.

“KLİMA STOKLARIMIZ YETİŞMİYOR”

Klima satıcısı Neslihan Ertuğrul, satışlarının şu an çok fazla olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Mevsim normallerinin üzerinde olduğu için sıcaklık şu anda insanlardan çok fazla bir talep geliyor. Taleplere yetişemiyoruz. Klima stoklarımız yetişemiyor. İnsanlardan talepler çok fazla. Kışın da oluyor satışlarımız tabii ki ama bu sene aşırı sıcaklar olduğu için talep de çok fazla. Elimizden geldiği kadar herkese yetmeye çalışıyoruz.”

SICAK HAVA EN ÇOK OCAKBAŞINDA ÇALIŞANLARI ZORLADI

İstanbullular mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla mücadele ederken, meslekleri gereğince sıcağa alışkın olan esnaf da zor anlar yaşadı.

Fatih’teki bir lokantada döner ustası olan Kubilay Demircan, dışarıda hava sıcaklığının 40 derece olduğunu ancak çalıştığı yerin yaklaşık 60 dereceye çıktığını ifade etti.

Demircan, günün en sıcak saatlerinde 8 saat çalıştığını dile getirdi.

Kebap ustası İsa Kaya da bu yaz havanın geçen senelere oranla çok daha sıcak olduğunu vurgulayarak, ocakbaşında, sürekli ateşin karşısında olmasına rağmen farkı hissettiğini kaydetti.

Kaya, ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, insan vücudunun bir süre sonra sıcağa alıştığını söyledi.

Fatih’te pide ustası olarak çalışan Hakan Sancaklı ise son bir haftadır İstanbul çok sıcak olduğu için çalışmakta zorlandıklarını anlattı.

Sancaklı, günde yaklaşık 12 saat açık kalan pide fırınında sıcaklığın 400 dereceye kadar yükseldiğini ve tüm dükkanı etkilediğini aktardı.

Ateşin yandığı dükkanlarda sıcaklığın dışarıya göre ciddi oranda yükseldiği ve ustaların zorlu şartlar altında mesailerini sürdürdükleri gözlendi. (AA)

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