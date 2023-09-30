İstanbullular dikkat! AKOM saat verip uyardı: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın

AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre, İstanbul’da özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen, saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.

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İstanbul'da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış bugün de devam edecek.

Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak , akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak.

AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzlara karşı teyakkuzda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri 3 bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan toplam 3 bin 667 ihbara hızla müdahale etti.

Bazı ilçelerde saatte 200 kg üzerine çıkan yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi, 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NELER YAPILDI ?

İstanbul'un birçok farklı noktasında yaşanan olumsuzluklara hazır bekleyen iBB ekipleri müdahale etti.

Anlık müdahalelerle olumsuzluklar giderildi. İSKİ ve İtfaiye ekiplerine başta olmak üzere bütün birimler sahada görev yaptı.

İşte Cuma günü ve dün gün boyu yaşanan kısa süreli olumsuzlukların ve yapılan müdahalelerin bazıları:

1. Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu– göllenme

2. Arnavutköy Merkez Ana Arterler – göllenme

3. Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı – göllenme

4. Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak – göllenme

5. Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme

6. Başakşehir 4. Etap Yolu – göllenme

7. Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme

8. T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını

9. Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme

10. Arnavutköy Kiptaş Konutları önü – göllenme

11. Çağlayan Altgeçidi Şişli – Piyalepaşa istikameti – göllenme

12. Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı – göllenme

13. Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı – göllenme

14. Beşiktaş Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu Altgeçit Söğütlüçeşme yönü – göllenme

15. Eyüpsultan Alibeyköy Yavuz Selim Cad. – göllenme

16. Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Cad. – mahsur kalma

17. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi – göllenme

18. Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde muhtelif adreslerde – mahsur kalma (702

kişi)

19. Arnavutköy ilçesi ahırda – mahsur kalma (15 büyükbaş hayvan)

20. Kağıthane Okmeydanı Kavşağı – göllenme

21. Şişli Mecidiyeköy Meydanı – göllenme

22. Arnavutköy Mehmet Zeki Obdan İlkokulu – mahsur kalma

23. Arnavutköy Hacımaşlı Mah. Beyaz Akasya Sokak – mahsur kalma (7 kişi)

24. Üsküdar Ünalan Mah.Libadiye Cad. Emaar AVM alt geçit – göllenme

25. Pendik Ankara Caddesi – göllenme

26. Pendik Kurtköy Üstün Caddesi Soydaş Sokak – 2 araç üzerine istinat duvarı çökmesi (5

kişi kurtarıldı, araç içerisinde 1 kişi mahsur)

27. Pendik Mostar Köprüsü mevkii yol çökmesi – mahsur kalma (1 servis aracı)

28. Kartal Sahil Yolu İstmarina önü – göllenme

29.Sirkeci bölgesinde su giderlerine müdahale edildi.

30.Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Bahçesine müdahale edildi.

31.Pendik Kavakpınar Mahallesindeki su basın yaya alt geçidine müdahale edildi.

32.Kurtköy Pendik yolundaki su birikmelerine müdahale edildi.

33.Kemerburgaz'da birçok noktadaki tıkanan giderlere müdahale edildi.

34.Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde okul binasını basın su boşaltıldı.

35.Karaköy Kemeraltı Caddesindeki su birikmesine müdahale edildi.

36.Karaköy Meclisi Mebusan caddesindeki su giderlerine müdahale edildi.

37.Galata Köprüsü Alt geçidinin bir bölümünde yaşanan su baskınına müdahale edildi.

38.Fatih Nuriosmaniye ve çevresinde yaşanan olumsuzluklara müdahale edildi.

39.Kapalıçarşı içinde ve çevresinde yaşanan su baskınlarına müdahale edildi.

40.Eminönü İstanbul Ticaret Odası önündeki anlık su birikmesine müdahale edildi.

41.Sahil yolu Samatya alt geçidine müdahale edildi.

42.Yağıştan etkilenen ilçelerdeki yüzlerce ev ve işyeri su baskını ihbarlarına müdahale edildi.