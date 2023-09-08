İstanbul’un baraj havzalarından haftada 100 ton çöp toplanıyor

İstanbul'a içme suyu sağlayan bütün baraj havzalarında düzenli olarak temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, haftada 100 ton atık topladıklarını belirtti.

Sozcu.com.tr

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İSKİ Avrupa Havza Koruma Şube Müdürü Çiçek Yıldırım, Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Terkos, Alibey ve Ömerli; Anadolu Yakası'nda ise Elmalı ve Darlık İçme Suyu Havzaları ve kıyı şeritlerinde düzenli olarak temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

Son olarak Sazlıdere barajında temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, başta piknikçiler olmak üzere bölgeyi ziyaret edenlerin attığı çöpleri temizlemek için 1 hafta süreyle çalıştı. Tek baraj havzasından toplam 50 ton atık toplandığı ifade edildi. Tüm barajlarda düzenli olarak temizlik yapan ekiplerin haftada 100 ton çöp topladıkları kaydedildi.

ATIKLAR BERTARAF EDİLDİ

Bu atıkların büyük bir bölümünün göl çevresinde piknik yapan ziyaretçilerin bıraktığı evsel atıklar (cam, plastik, metal, kağıt) olduğu vurgulandı. Toplanan atıkların, akabinde İBB tesislerinde bertaraf edildiği belirtildi.

HAFTADA EN AZ 2 KEZ TEMİZLİK YAPILIYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, baraj havzalarının temiz tutulması ve suyun tasarruflu kullanılmasının önemini hatırlatarak, “İstanbul'un suyunu, su havzalarından topladığımız yağmur suları ile temin ediyoruz. Bu bakımdan havzalarımızın temiz tutulması son derece önemli. 7 milyon metrekarelik alanda haftada en az 2 kez temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz ve haftalık yaklaşık 100 ton çöp çıkarıyoruz” dedi.

Atıkların tabiatın sessiz çığlığı olduğunu söyleyen Şanlısoy, “Temiz havzalarımızdan temiz su toplayarak İstanbullulara içilebilir temiz su vermeye devam ediyoruz. Buradaki suları hepimiz içiyoruz. Evlerimizden temiz su akması için buralara önem vermeli ve farkında olmalıyız. Çocuklarımız ve geleceğimiz için suyumuzu kirletmeyelim. Her bir atık tabiatın sessiz çığlığıdır, bu çığlığı duymamazlıktan gelmeyelim” diye konuştu.

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