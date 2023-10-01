İYİ Parti’den yaralı polislere ziyaret

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı girişiminde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

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İYİ Partili Zorlu, olayda yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Ankara’da gerçekleşen menfur saldırıda yaralanan kahraman polislerimizi ve ailelerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in geçmiş olsun dileklerini ilettik. Çok şükür durumları iyi ve tedavileri sürüyor. Allah onlardan razı olsun. Bu hain saldırılara karşı Türk milleti her daim tek yürek, tek yumruk olacaktır” dedi.

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