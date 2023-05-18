İzmir Barosu: Mükerrer oy sorunu ile karşı karşıya kaldık

İzmir Barosu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yürüttüğü her sandığa bir avukat projesi kapsamında seçim günü karşılaştıkları hukuki sorunları kamuoyu ile paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde iki yüz avukatla sahada bulunan İzmir Barosu Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Merkezi Kriz Masası üyesi avukatlar bugün düzenledikleri basın toplantısıyla seçim sürecinde karşılaştıkları sorunları, tespit ve eksiklikleri anlattı.

“OKUL BAHÇESİNE YAKLAŞAN TOMALAR VARDI”

Avukatlar adına konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Şimşek, şunları söyledi:

*Sorunların en başında yaşanan ilk sorun; sabah saatlerinde kolluk kuvvetleri her yerdeydi. Biz biliyoruz ki sandık alanında kolluk kuvvetleri sadece 142 nolu belge ile görevlendirilen personel bulunabilir bina bahçesinde ancak yığınla başka yerlerden getirilmiş kolluk kuvvetleri vardı hatta bahçe de tomanın yaklaştığı yerler oldu meslektaşlarımız bunları çıkartılar gördüğümüz hepsine müdahale edildi ancak bunun İzmir'de olması Türkiye'de neler yaşandı konusunu ortaya çıkartıyor.

*Üniformalı kolluk kuvvetleri sandık kurulları oluştuktan sonra da alanda bulundular yine meslektaşlarımız bunlara engel olması sayesinde çıkartıldı.

“SANDIK KURULU BAŞKANLARI TARAFINDAN AÇILAN TORBALAR VARDI”

*Sandık kurulu başkanları tarafından açılan torbalar vardı, mühürlü olan o torbalar sandık kurulu oluşturulmadan açılamaz. Ancak sandık kurulu başkanları bunları açarak getirmiş ya da orada kurul oluşmadan açmış bunlarla ilgili de müdahalelerimiz oldu.

*Bunun tespit edilmesi varlığı bile seçim güvenliğini etkileyen şeylerdir. Bunların yaşanmamasını arzu ederdik. Torbaların açık olması ciddi bir sorun buna müdahale eden avukatlar sahaya alınmak istenmediler, müşahitlerde içeri alınmak istenmedi dediler ki ‘siz saat:17:00'dan sonra gelebilirsiniz sadece oy sayımına katılabilirsiniz.' Bu bilgi müşahitlere yanlış iletilen bilgilerde içeride bulunmaya hakları var.

Kİ KİŞİLİK SANDIK KURULLARI OLUŞTURULDU”

*Sandık kurulları iki kişiyle oluşmaz en az dört kişiden oluşur ama iki kişi ile kurulan sandık kurulları oluştu. Mühürleme yapmaya çalışanlar oldu. Dört kişi oluştuktan sonra ve yemin edildikten sonra içeri başka sandık kurulu üyeleri içeri alınamaz ama alındı.

*Müşahitler içeri alınmadığı için yedeklemenin yapılamadığı yani yedek üyeler yerine müşahitlerin alınmadı ve yediye tamamlanamayan sandıklar oldu. Hızlı şekilde kurulları oluşturmaya çalıştılar ve torbalar açıldı.

“TUTANAK DEFTERLERİ ESKSİK GÖNDERİLMİŞ”

*Bu torbalarda da birçok eksiklik çıktı. Eksiklikler de seçim sürecinde oy sayımı başladıktan sonra bazı aksaklıklara sebebiyet verdi. Nedir bunlar tutanakların tutulamaması ilçe seçim kurullarına başvurular yapıldı.

*Tutanak defterleri ilçe seçim kurulundan eksik bir şekilde gönderilmiş birçok sandıktan haberdar olduk. Eksik olan tutanak defterleri tamamlatıldı. Bu defterlerin eksik olması da ilginç bir durum. Bu süreçte bu tutanaklar nasıl tutuldu yine ortada başka sorunlara sebebiyet veriyor.

“İKİ AYRI PUSULA İKİ AYRI ZARF”

Şimşek oy sayımı sırasında da sorunların devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi;

*Mükerrer oy sorunu ile karşı karşıya kaldık. Öncelikle iki zarf verilmesi ve iki ayrı pusulanın iki ayrı zarfa kullandırılmak için seçmene verildiği haberini aldık. Bununla ilgili daha sonra müdahale edilip öğleden sonraki saatlerde bu sorun çözüldü ama sabah bu sorunlar iletilene kadar birçok sandıkta iki zarfla oy kullanıldı.

*Yine bu İzmir'de yapıldı ve engellenebildi ama diğer şehirlerde ne kadar engellendi bizlerde de bu konuda büyük bir şüphe var. Mükerrer oy sadece iki zarfla değil 142 nolu belge sorunu ile de karşı karşıyaydık.

*Belgesi olmayan birçok kişi, görevli istedikleri sandıkta oy kullanabildiler. Bunların bir kısmı tespit edildi ancak tespit edilmesi mümkün olmayanlar da vardı çünkü kolluk kuvvetine, polise 142 nolu belge verilmemiş ve verilmediğini söyleyerek oy kullanabildiler. Bu usule aykırı bir uygulamadır birçok polis memuru bu şekilde oy kullanmıştır.

Sayım sırasında ise yaşanan sorunların pusulanın uzunluğundan kaynaklandığını belirten Şimşek yaptıkları tespitlerle ilgili tutanakların tutulduğunu ve gerekli işlemlerinde yapıldığını söyledi.

YÜCEL: HUKUK EGEMEN OLSUN İSTİYORUZ

Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yapılacaklarla ilgili şöyle konuştu:

*Bir sonraki seçimlerde sorun çıkan okullarda birden çok avukat görevlendirmesiyle biz bu sorunları aşmanın yolunu da buluruz. Aynı zamanda sadece okullarda görevli arkadaşlar değil o gün mobil ekiplerde çalışan arkadaşlarımızın da vardı.

*İhtiyaç olan okullarda görev yapmak üzere gitmişlerdi orada da sistemi değiştirme niyetimiz var. Mobil ekiplerdeki arkadaşlarımızı bugün itibariyle sorun yaşanan okullara bugünden o okullara yerleştirip mobil hareketi oradan başlatabiliriz.

*Bir tek derdimiz var bizler oy toplamıyoruz her birimizin gönlünde bir parti vardır ama bizler siyasi parti değiliz bizler hukukçuyuz hukuk egemen olsun istiyoruz. Hukuk üzerinden sağlıklı bir seçim ortamı olsun istiyoruz. (ANKA)

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