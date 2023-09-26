Jeneratör muamması sürüyor! 6’sı depoda 1’i kayıp…

Tunceli İl Özel İdaresi'nin, Kızılay’dan Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 7 adet jeneratör aldığı, ancak jeneratörlerin bölgeye gönderilmediği ortaya çıkmıştı. Soruşturma aşamasında Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım izne çıkartılmıştı. Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen jeneratörlerin akıbeti hakkında bir bilgi paylaşılmadı...

Evren DEMİRDAŞ

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri jeneratör olmuştu. Kızılay'ın bazı şubeleri de deprem bölgelerindeki jeneratör ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar başlatmıştı.

Tunceli İl Özel İdaresi’nin, Adıyaman'da kullanılmak amacıyla aldığı 7 adet jeneratörün Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmadığı, kendi depolarında sakladığı ortaya çıkmıştı.

Kurum içerisinde yapılan iç yazışmalara göre Adıyaman'dan alınan 7 adet jeneratörden birinin ise akıbetinin ne olduğu hala bilinmiyor.

SORUŞTURMA SÜRERKEN GENEL SEKRETER İZNE ÇIKARILDI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken arama kurtarma çalışmaları için jeneratör talebinde bulunan ancak jeneratörleri kayıt dışı bir şekilde İl Özel İdaresi ambarında muhafaza ettiği ileri sürülen Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım’ın izne çıkartılmıştı.

“ŞEHRİMİZ VE KURUMUMUZ ZAN ALTINDA BIRAKILMIŞTIR”

Jeneratörlerin depoda saklanılması ve bir jeneratörün ise özel işlerde kullanılmasıyla ilgili yetkililerin bir aydır açıklama yapmadığını belirten CHP Tunceli İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Arslan şunları söyledi:

“Yaklaşık bir ay önce basın aracılığıyla 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında Tunceli İl Özel İdaresi’nin, Kızılay'dan Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 7 adet jeneratör aldığı ancak jeneratörlerin deprem bölgesine kullanılmayarak il özel idaresi deposunda saklandığı, bir jeneratörün ise kayıp olduğunu öğrenmiştik.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Genel Sekreterlik arasında yapılan yazışmaya böyle bir skandalın içerisinde idaremiz genel sekreteri Nazif Yıldırım'ın adı geçmişti. Olaydan bir hafta sonra ise genel sekreter izne çıkartıldı.

Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen jeneratörlerin akıbeti ve olayla ilgili kamuoyunu aydınlatacak hiçbir gelişme yaşanmaması, meclis üyelerinin bilgilendirilmemesi skandal olayın kapatılmak ve unutturulmak amacıyla bilinçli yapıldığını düşünüyorum.

Büyük bir deprem felaketi sonrasında depremzedeleri enkazlardan çıkarmak amacıyla Kızılay'dan alınan ve süreçte hayati bir öneme sahip olan jeneratörlerin enkazlarda kullanılmak yerine il özel idaresinin deposunda kayıt dışı muhafaza edilmesi ve bir tanesinin ise özel ihtiyaç için kullanılması büyük bir vicdansızlıktır.

Tunceli halkı zor durumda kalan insanların her zaman yanında olan ekmeğini, suyunu paylaşan bir toplum olarak bilinir ancak bu olayda maalesef hem kurumumuz hem de şehrimiz zan altında bırakılmıştır.

Yaşanan olayla ilgili yetkililerin kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmasını bekliyorum. Tüyü bitmemiş yetimin vergileriyle alınan o jeneratörlerin akıbetini ne olduğunu sormaya devam edeceğim”