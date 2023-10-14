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Kadına şiddet uygulayan polise soruşturma

Şanlıurfa Valiliği, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Kadına şiddet uygulayan polise soruşturma

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Bazı sosyal medya içeriklerinde yer alan ‘Urfa’da polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiası’ başlıklı haber konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ilgili emniyet personeli tespit edilmiş olup hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

* Konunun bütün yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulması için hassasiyetle çalışılmaktadır. (AA)

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