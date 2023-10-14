Kadına şiddet uygulayan polise soruşturma
Şanlıurfa Valiliği, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
* Bazı sosyal medya içeriklerinde yer alan ‘Urfa’da polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiası’ başlıklı haber konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ilgili emniyet personeli tespit edilmiş olup hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.
* Konunun bütün yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulması için hassasiyetle çalışılmaktadır. (AA)