Kamuda mülakat kalktı mı, öğretmenlere mülakat kalkacak mı?

AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan kamuda mülakatın kaldırılması hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS notu açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da mülakat çıkışı geldi. Erdoğan mülakatların kalkması hakkında, "Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi kamuda mülakatların kaldırılacağını açıklamasına rağmen, birçok devlet kurumuna alımda mülakat devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına yapılması planlanan mülakatla ilgili, “Öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz ise şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz, KPSS skoru, onun yüzdelik dilimini alacağız yüzde 50. Yüzde 50 de mülakat performansını alacağız arkadaşımızın. Yüzde 50-50 planlıyoruz.” dedi.

Mülakat hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu…

MÜLAKAT KALKTI MI?

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ‘öğretmen alımında yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat uygulayacağız' açıklaması atama bekleyen öğretmen adaylarının tepkisine yol açtı. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezlerine öğrenci alımında da yaşanmış. Yeterli KPSS ve mesleki dayanıklılık puanına sahip adaylar 45-50 saniyelik mülakatlarla elenmiş. Onlardan da sitem dolu mesajlar geliyor. Mülakat kaldırılacak sözünün sahibi olarak bu eleştirilere ne diyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.”