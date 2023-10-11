Kapanan köy okullarının hali içler acısı

Öğrenci yetersizliği gerekçesiyle taşımalı eğitim sistemine geçilmesinin ardından kapanan köy okulları ve lojmanlarının bakımsızlık, ilgisizlik nedeniyle çürümeye ve yıkılmaya terk edilmesi tepkilere neden oluyor.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, fazla öğrenci olmadığı için taşımalı eğitime geçilen köy okulları kaderine terk edildi. İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, kapanan köy okullarının ve öğretmen lojmanlarının yürek burkan görüntülerinin vicdanları sızlattığını söyledi.

Sivrihisar’da çok sayıda köy okulunun, öğrenci yetersizliği ve taşımalı eğitime geçilmesi sonucu kapandığını, lojmanların kaderiyle baş başa kaldığını belirten Toptaş, “Kapanan köy okulları ve lojmanları bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle çürümeye ve yıkılmaya terk edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda vatandaşın aşından ekmeğinden keserek verdiği vergilerle yapılan bu okullarda eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak nesiller yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ne yazık ki son yıllarda çeşitli nedenlerle şehirlere göçün önlenememesi sebebiyle köyler boşalmış, bunun sonucunda yeterli öğrenci olmadığı gerekçesiyle bu güzide okullar kapanmıştır” dedi.

“İÇLER ACISI BU GÖRÜNTÜLERE SON VERİLMELİ”

Toplumun ortak malı olan bu okullarda çok değerli bilim adamları, yöneticiler, siyasiler ve bürokratlar yetiştiğini ve sahip çıkılması gerektiğini belirten Toptaş şunları söyledi:

“Bu okullarda yüzlerce, binlerce acı tatlı anılar yaşanmıştır. Bu nedenle atıl durumda olan bu binaların az sayıda öğrenci bile olsa bakımları yapılarak öğretime açılması sağlanmalıdır. Öğrenci yok ise köy odası, çok amaçlı salon, köy kütüphanesi, sağlık ocağı, kurs binası olarak değerlendirilmelidir. Bu da yapılamıyorsa kaderine terk edilen bu binalar yıkılmadan vatandaşa satılarak elde edilen gelirler okullarda ders araç ve gereçleri temininde kullanılmalıdır.

Devletin onurunu, prestijini, kamu kaynaklarına güvenini sarsan içler acısı bu görüntülere son verilmelidir. İlimize yeni atanan sayın valimiz Hüseyin Aksoy'un görev yaptığı her yerde eğitime verdiği destek takdirle anılmaktadır. İlimiz ve ilçelerimiz kırsal mahallelerinde yıllardır ihmal edilen, atıl durumda bulunan ve yürek yakan görüntüleri ile bizleri derinden üzen köy okulları ve lojmanlarının tekrar eğitime kazandırılması veya atıl vaziyetten kurtarılarak değerlendirilmesi konusunda gereğini yapacağına inanıyoruz.”

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