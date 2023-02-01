Abone Ol

Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu’nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı görüştü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu’nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi parti liderine ev sahipliği yapacağı 13 Şubat'taki zirve öncesinde Genel Başkanları ziyaret etmeye başladı.

Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.

Temel Karamollaoğlu'ndan aday açıklamasıİlginizi ÇekebilirTemel Karamollaoğlu'ndan aday açıklamasıKaramollaoğlu: Şiddetle kınıyorumİlginizi ÇekebilirKaramollaoğlu: Şiddetle kınıyorum

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam