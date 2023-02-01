Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu’nu ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı görüştü.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi parti liderine ev sahipliği yapacağı 13 Şubat'taki zirve öncesinde Genel Başkanları ziyaret etmeye başladı.
Karamollaoğlu, bugün sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüştü.