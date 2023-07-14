Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına film gibi operasyon
Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan 2 şüpheli, polisin film gibi operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kargo kolisinde 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda, Mersin’e Doğu illerinden kargo yöntemi kullanılarak sıvı metamfetamin uyuşturucu madde geleceğinin bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucunun Mersin’e geldiğini, kargo toplama merkezinde beklediğini belirledi. Kargonun bulunduğu bölgede sivil ekiplerle önlem alan polis, şüpheli M.Ş.Y. ve Ö.P.’nin koliyi almasının ardından operasyon düzenledi.
Takip edilen şüpheliler kıskıvrak yakalanırken, kolide yapılan aramada 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantısı olduğu saptanan S.Y. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişinin sorgu işlemleri sürüyor